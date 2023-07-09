Выделят €40 млн и не только: как Франция поможет Украине во время контрнаступления

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция готова поставлять оружие, обучать украинских пилотов, а также инвестировать в экстренное восстановление Украины.

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Франция в ближайшем будущем усилит военно-техническую поддержку Украины и будет помогать стране столько, сколько это потребуется для победы в войне с РФ. Такое заявление сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI, которое было опубликовано в субботу, 8 июля.

Глава МИД отметила, что сейчас Украина защищает не только свой суверенитет, но и весь европейский континент от российской военной агрессии. В связи с этим официальный Париж продолжит удовлетворять все потребности украинских военных.

Так, уже в ближайшее время Франция сосредоточится на противовоздушной обороне Украины.

"Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета самых насущных потребностей, высказанных Украиной. Но речь идет также об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе", — сказала политик.

Катрин Колонна также подтвердила информацию о том, что президент Франции предложил Владимиру Зеленскому начать подготовку украинских пилотов-истребителей.

Кроме того Министерство иностранных дел Франции выделит 40 миллионов евро для гуманитарной помощи нашей страны и для ее экстренного восстановления. В первую очередь эти средства отправят на восстановление инфраструктуры, энергетического сектора и медицинской сферы.

Напомним, в июне 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о развертывании в Украине системы SAMP-T. С этой системой, ее радаром и ее пусковыми установками, вооруженными восемью ракетами "Астер" с дальностью действия около 100 км, Украина сможет сбивать большое количество воздушных целей.

Кроме того, 12 июня Макрон говорил, что наступление Украины продлится несколько недель или месяцев. Президент Франции отметил "превосходство" украинского военного командования в плане тактики и организованности. По его словам, контрнаступательная операция ВСУ планировалась достаточно долго, а Франция начала поставлять Киеву больше оружия, снарядов и бронетехники.