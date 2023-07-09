Виділять €40 млн і не тільки: як Франція допоможе Україні під час контрнаступу

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що Франція готова постачати зброю, навчати українських пілотів, а також інвестувати в екстрене відновлення України.

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Франція в найближчому майбутньому посилить військово-технічну підтримку України та допомагатиме країні стільки, скільки це буде потрібно для перемоги у війні з РФ. Таку заяву зробила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв'ю RFI, яке було опубліковано в суботу, 8 липня.

Очільниця МЗС зазначила, що зараз Україна захищає не лише свій суверенітет, а й увесь європейський континент від російської військової агресії. У зв'язку з цим офіційний Париж продовжить задовольняти всі потреби українських військових.

Так, уже найближчим часом Франція зосередиться на протиповітряній обороні України.

"Готуються нові поставки військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною. Але йдеться також про зміцнення потенціалу України в довгостроковій перспективі", — сказала політик.

Катрін Колонна також підтвердила інформацію про те, що президент Франції запропонував Володимиру Зеленському почати підготовку українських пілотів-винищувачів.

Крім того, Міністерство закордонних справ Франції виділить 40 мільйонів євро для гуманітарної допомоги нашій країні та для її екстреного відновлення. Насамперед ці кошти відправлять на відновлення інфраструктури, енергетичного сектору та медичної сфери.

Нагадаємо, у червні 2023 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про розгортання в Україні системи SAMP-T. З цією системою, її радаром і її пусковими установками, озброєними вісьмома ракетами "Астер" з дальністю дії близько 100 км, Україна зможе збивати велику кількість повітряних цілей.

Крім того, 12 червня Макрон говорив, що наступ України триватиме кілька тижнів або місяців. Президент Франції наголосив на "перевазі" українського військового командування в плані тактики й організованості. За його словами, контрнаступальну операцію ЗСУ планували досить довго, а Франція почала постачати Києву більше зброї, снарядів і бронетехніки.