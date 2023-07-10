Советовала положить семечки в карманы: женщину из Геническа оккупанты судят за "экстремизм", — СМИ (видео)

Российские силовики заставили на камеру жительницу Геническа Светлану Панкову извиниться за ее слова, сказанные полтора года назад.

Related video

Светлана из Геническа, которая в начале полномасштабного вторжения советовала российским оккупантам положить семена в карманы, сейчас оказалась в плену, а захватчики против нее возбудили уголовное производство по статье "экстремизм". Об этом информирует "Кавун City".

ФСБ России решило наказать украинку за ее смелость. Российские оккупанты против нее возбудили уголовное производство по статье "экстремизм" и собираются ее отправить в Россию на показательное судилище.

Женщину российские силовики уже заставили на камеру извиниться за ее слова, сказанные полтора года назад. Местные жители не верят таким видео. Люди хорошо знают, как эти "извинения" выбивают захватчики, поскольку местных постоянно пытают и унижают. Также местные сообщают, что коллаборационистов в Геническе достаточно, ведь желающих сдать Светлану было достаточно.

Родные и друзья Светланы сейчас прилагают усилия для освобождения.

В конце февраля 2022 года Светлана оказалась известной после обращения к оккупантам. Женщина советовала россиянам положить в карманы семена подсолнечника или цветов, чтобы те проросли, когда оккупанты погибнут на украинской земле.

Напомним, в конце июня правозащитники подтвердили убийство подростков в Бердянске. Они высказали предположение, что российские оккупанты хотели "повесить" на Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова диверсию на железной дороге. Боясь ареста и новых пыток подростки могли напасть на "полицейских" с оружием. По предварительным данным убийство произошло, когда "полицейские" приехали арестовывать подростков. Оккупанты избивали и душили Тиграна перед его бабушкой и затем увезли его в неизвестном направлении в Бердянске. После издевательств они убили несовершеннолетних.