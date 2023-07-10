Радила покласти насіння до кишень: жінку з Генічеська окупанти судять за "екстремізм", — ЗМІ (відео)

Російські силовики змусили на камеру мешканку Генічеська Світлану Панкову перепросити за її слова, сказані півтора року тому.

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Світлана з Генічеська, яка на початку повномасштабного вторгнення радила російським окупантам покласти насіння до кишень, нині опинилася в полоні, а загарбники проти неї порушили кримінальне провадження за статтею "екстремізм". Про це інформує "Кавун City".

ФСБ Росії вирішило покарати українку за її сміливість. Російські окупанти проти неї порушили кримінальне провадження за статтею "екстремізм" і збираються її відправити в Росію на показове судилище.

Жінку російські силовики вже змусили на камеру перепросити за її слова, сказані півтора року тому. Місцеві мешканці не вірять таким відео. Люди добре знають, як ці "вибачення" вибивають загарбники, оскільки місцевих постійно катують і принижують. Також місцеві повідомляють, що колаборантів у Генічеську вдосталь, адже охочих здати Світлану було достатньо.

Рідні та друзі Світлани наразі докладають зусиль для звільнення.

Наприкінці лютого 2022 року Світлана стала відомою після звернення до окупантів. Жінка радила росіянам покласти до кишень насіння соняшника чи квітів, щоб ті проросли, коли окупанти загинуть на українській землі.

Нагадаємо, наприкінці червня правозахисники підтвердили вбивство підлітків у Бердянську. Вони висловили припущення, що російські окупанти хотіли "повісити" на Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова диверсію на залізниці. Боячись арешту й нових тортур, підлітки могли напасти на "поліцейських" зі зброєю. За попередніми даними, вбивство відбулося, коли "поліцейські" приїхали заарештовувати підлітків. Окупанти били й душили Тіграна перед його бабусею і потім відвезли його в невідомому напрямку в Бердянську. Після знущань вони вбили неповнолітніх.