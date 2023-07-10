Мятеж Пригожина: россияне убивают друг друга из-за спора об убийстве украинцев, — эксперт

По словам аналитика Брайана Витмора, противоборствующие в РФ группировки выступают за продолжение войны против Украины.

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Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является сведением счетов двух враждующих преступных группировок, которые близки к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил старший научный сотрудник Атлантического Совета Брайан Витмор в комментарии "Голосу Америки".

По его словам, это классическое явление, которое в российских реалиях называют "разборка". Примечательно то, что оба клана за то, чтобы продолжать войну с Украиной.

"Здесь вы имеете случай, когда одни россияне убивают других россиян, потому что они не согласны с тем, как правильно убивать украинцев", – сказал Витмор.

Аналитик также отметил, что в РФ пришел страх политических перемен. Элита разделена, а общественность недовольна. Неизвестно, сможет ли путинская система пережить это. Более того, сам глава Кремля не уверен в том, что его вертикаль власти сможет устоять. Единственным инструментом в его руках остался лишь щедрый подкуп.

По словам эксперта, Путин уже двигается в этом направлении, повышая зарплату полиции и службам безопасности. Проблема в том, что система Кремля предпочитает лояльность компетенции, что не так опасно в мирное время. Но, когда идет война, она может привести к потрясению и даже восстанию.

По убеждению Витмора, Путин пойдет по пути репрессий и чисток, чтобы внушить страх в системе.

"Думаю, с точки зрения Путина, системе нужен страх прямо сейчас, потому что если вы устраняете страх в этой среде, это очень опасно для режима", — сказал эксперт.

По мнению специалиста, в РФ изменилось что-то фундаментальное.

Напомним, что в Кремле подтвердили, что Путин встречался с Пригожиным. По словам Дмитрия Пескова, встреча длилась почти три часа. В ходе нее президент РФ предложил "вагнеровцам" дальнейшие варианты их трудоустройства.

Также 9 июля СМИ сообщали, что Владимир Путин снял с поста командующего российским войсками в Украине 67-летнего генерала Валерия Герасимова. По информации британского медиа, Герасимов останется руководить российскими вооруженными силами в качестве начальника Генерального штаба, но общая ответственность за войну теперь ложится на 54-летнего Теплинского, командующего воздушно-десантными войсками РФ.