"Кота достали из мешка": Байден выболтал секреты армии США, что вызвало скандал (видео)

По словам обозревателя Иена Майлза Чена, президент США сказал вслух о том, о чем говорят тихо. Согласно же официальному разъяснению Белого дома, США не испытывают недостатка в собственных боеприпасах, а Украине поставляют то, что имеется в избытке.

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Президент США Джо Байден на недавней пресс-конференции заявил, что у США заканчиваются 155-миллиметровые снаряды, что вызвало множество гневных откликов и вопросов относительно компетентности официальных лиц. Об этом сообщает Fox News.

Байден высказался в поддержку своей администрации относительно поставок кассетных боеприпасов Киеву, отметив, что они необходимы на время "переходного периода", пока не наладится выпуск большего объема этих снарядов.

"Это война, в которой все зависит от вооружений. Они у них заканчиваются, они заканчиваются и у нас. Что я в конечном счете сделал — прислушался к советам Пентагона — не на постоянной основе — но все же разрешить на время переходного периода [поставки в Украину кассетных боеприпасов], пока у нас не появится больше 155 мм снарядов для украинцев", — заявил Байден.

Президента США Джо Байден — о военной поддержке Украины и поставках кассетных бомб

Комментаторы задавались вопросом о том, зачем Байден говорил о нехватке боеприпасов у США во время транслировавшийся пресс-конференции, которую смотрели в том числе и противники.

"Джо Байден вещает на весь мир, что у США мало снарядов 155 мм, — написал консервативный комментатор Стив Гест. — Слабоумный. Байдену все равно, что это слышат наши противники в Китае?"

"В интервью CNN президент Байден не вполне конкретно, но, похоже на то, что сказал: США отправляет кассетные бомбы Украине, потому что у нас заканчиваются снаряды для артиллерии 155 мм, — написал Брайан Йорк из Washington Examiner. — Очевидно, это касается готовности США защитить себя".

"Джо Байдену не следовало заявлять во всеуслышание то, о чем говорят тихо: "У нас заканчиваются снаряды". Но теперь, когда кота достали из мешка, каждый должен задуматься о том, осуществима ли в принципе продолжительная поддержка украинской армии", — отметил Иен Майлз Чен.

"Суть прокси-войны заключалась в том, чтобы ослабить Россию, — написал предприниматель из технологической отрасли Дэвид Сакс. — Но у США заканчивается амуниция. Так кто кого ослабляет?"

Официальный комментарий

В разъяснении Белого дома после слов президента говорилось, что Вооруженные силы США руководствуются специфическими требованиями относительно боеприпасов, имеющиеся в резерве американской армии.

"Все, что мы отправляем Украине — это избыток. Поэтому США не испытывают недостатка в собственной амуниции".

Позиция Украины

В ВСУ назвали поставки кассетных боеприпасов "логичным решением". Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат напомнил, что ВС РФ применяют против Сил обороны Украины кассетные и фосфорные боеприпасы, поэтому ничего удивительного в решении Вашингтона нет.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что есть пять принципов, которыми будет руководствоваться украинская армия, применяя кассетные бомбы, запрещенные в более чем сотне стран.

Также сообщалось, что волонтер Роман Доник отметил, что у Украины уже есть опыт применения кассетных снарядов, которые достаточно эффективны в бою. Речь идет о трофейном вооружении, которое досталось ВСУ после бегства россиян с захваченных территорий.