"Нужны действия": Африканские лидеры заявили, что Путин должен показать, что хочет мира

По словам президента Сенегала Маки Саля, дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину детей, захваченных российскими оккупантами, "могут стать очень хорошим сигналом".

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Лидеры стран Африки призвали президента РФ Владимира Путина продемонстрировать, что он хочет мира с Украиной. Об этом пишет издание The Financial Times.

Как заявил президент Сенегала Маки Саля, африканские лидеры сказали Путину "продемонстрировать свое желание двигаться вперед к миру. Глава Кремля должен предпринять конкретные действия до конца месяца, до того, как состоится саммит Россия-Африка.

"Перед следующим саммитом Россия-Африка он должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед", — сказал Саль.

По словам политика, требование африканских лидеров было доставлено российскому президенту во время миротворческой миссии шести стран в Киев и Москву в июне.

Политик также отметил, что дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину детей, захваченных российскими оккупантами, "могут стать очень хорошим сигналом".

"Вот почему мы продолжаем использовать саммит Россия-Африка, чтобы посмотреть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались реализовать между Россией и Украиной", — сказал Саль.

По его словам, во время будущего саммита африканские лидеры надеются добиться прогресса в этом вопросе.

Напомним, 16 июня с официальным визитом в составе африканской делегации в Киев прибыли президент Сенегала Маки Саль и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса. Лидеры стран Африки запланировала встречу с Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о новом мирном плане.

Затем уже 17 июня африканские лидеры отправили в Москву. Российские СМИ писали, что 17 июня Путин показал африканским лидерам якобы согласованный в Турции договор с Киевом. По словам президента России, в документе был зафиксирован постоянный нейтралитет и гарантии безопасности для Украины.