По данным подполья, российские силы планировали открыть филиалы своего пропагандистского холдинга на оккупированных территориях, но столкнулись с проблемой отсутствия необходимого персонала для осуществления этого плана.

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Из-за недостатка достаточного числа специалистов, российским представителям не удается установить филиалы своего пропагандистского холдинга на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что с момента начала полномасштабного вторжения российские силы установили на временно оккупированных территориях несколько псевдоместных СМИ. Однако, для полноценного функционирования и расширения этих СМИ им не хватает квалифицированных пропагандистов.

Так, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, российские силы намеревались открыть филиалы своего пропагандистского холдинга, но они столкнулись с проблемой отсутствия необходимого персонала для осуществления этого плана.

С целью решения данной проблемы, российские силы создают учебные центры, финансируемые Кремлем, для поиска молодых и талантливых журналистов. Один из таких центров, известный как "Медиатополь", уже функционировал на временно оккупированной территории в Мелитополе. В Центре нацсопротивления акцентируют внимание на том, что молодежь попадает туда через различные "общественные движения" в поисках славы и легких денег.

"Заметим, что добровольная работа на оккупанта является коллаборационизмом. Следовательно, все псевдожурналисты, работающие на кремлевских каналах на ВОТ, понесут ответственность предусмотренную Уголовным кодексом Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля сообщалось, что россияне на юге Украины подвергают опасности местных жителей. Противник минирует все подряд территории, а при помощи социальных сетей рассказывают местным жителям о том, что Киев якобы не в состоянии обеспечить надлежащий уровень жизни на подконтрольных ему территориях