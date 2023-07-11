"Наемники на пороге Москвы": в драме Путина с Пригожиным недостает последней главы, — Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, 16 месяцев назад войска РФ стояли на пороге Киева, а несколько недель назад организованная самим же главой Кремля ЧВК "Вагнер" уже оказалась на пороге российской столицы.

Related video

Во вторник, 11 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не верит, что мировая общественность наблюдала конец истории с ЧВК "Вагнер" и его основателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщает CNN.

"Я не думаю, что мы видели последнюю главу этой драмы", — отметил Блинкен в интервью журналистам.

Госсекретарь США назвал вооруженный мятеж Пригожина непосредственным вызовом власти Путина и прямым вызов базовым предпосылкам войны в Украине.

"Не думаю, что мы видели его в последний раз", — уточнил он.

Высокопоставленный американский дипломат повторил, что бунт ЧВК "Вагнер" был внутренним делом России, но назвал его "действительно экстраординарным".

"16 месяцев назад Россия стояла на пороге Киева, украинской столицы. И вот, буквально несколько недель назад, наемники, которых сам же Путин и организовал, уже оказались на пороге Москвы", — пояснил он.

Напомним, что в понедельник, 10 июля, в Кремле сообщили, что Владимир Путин провел встречу с Пригожиным после мятежа. В США назвали обоих преступниками.

Также сообщалось, что в ISW объяснили, зачем Путин провел встречу с Пригожиным. По информации военных исследователей, решение президента РФ провести встречу основателем ЧВК "Вагнер" идет вразрез с предыдущей кремлевской риторикой.