Хваленый спецполк "Ахмат" Кадырова несет потери на передовой, — Череватый (видео)

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, в течение суток ВСУ уничтожили на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях 82 солдата РФ, еще 204 ранены.

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Российским войска на фоне значительных потерь приходится перебрасывать на передовую подразделение полка "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова. "Ахматовцы" уже почувствовали на себе удары Сил обороны Украины, поэтому представляется маловероятным, что в дальнейшем они останутся на "нуле". Такое заявление в эфире телемарафона сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, за сутки ВСУ уничтожили на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях 82 российских солдата, еще 204 военных РФ получили ранения.

Череватый считает основной проблемой российской армии личный состав.

"Там очень сегментированная группировка", — объяснил спикер, добавив, что речь идет о воздушно-десантных подразделениях, мотострелковых подразделениях БАРС, территориальных войсках и "Шторм-Z", которые комплектуются заключенными.

"Одна из их мотострелковых бригад получила очень мощные потери и туда даже перебросили подразделение хваленого полка спецназначения "Ахмат", и уже они получили первые мощные удары", – объяснил спикер.

Спикер Череватый —о полке Кадырова "Ахмат", с 7:33

Череватый утверждает, что после этого россияне пришли к выводу о том, что задействовать военных из полка "Ахмат" на передовой не вполне эффективно. В дальнейшем, считает Череватый, "ахматовцы" сосредоточатся "на том, что умеют лучше всего: выполнять полицейские функции и заградотрядов для оккупационных войск РФ.

Напомним, что в Украине ликвидировали командира отряда кадыровцев. По информации российских СМИ, после того, как началось полномасштабное вторжение, бывший "омоновец" Евгений Писаренко пошел воевать добровольцем.

Также сообщалось, что в МИД Украины рассказали о том, что нужно Украине на передовой.