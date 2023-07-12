"Не должно быть иллюзий": президент Литвы назвал Беларусь "губернией" РФ (видео)

По словам Гитанаса Науседы, Беларусь уже не та, что была в 2020 году. Сейчас ее территория находится в распоряжении российской армии.

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Современная Республика Беларусь больше не является независимой страной. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита НАТО Вильнюсе 11 июля.

Как отмечает литовский лидер, сегодняшняя Беларусь отличается от той, которая была в 2020 году.

"У нас не должно быть иллюзий. Это не независимая страна. Это еще одна губерния Российской Федерации, поскольку белорусская территория полностью доступна российским Вооруженным силам" — сказал политик.

Гитанас Науседа также упомянул том, что план по размещению российского ядерного оружия на белорусской территории находится на стадии реализации.

"Мы знаем это. Это вопрос времени, когда это будет сделано", — констатировал Науседа.

Гитанас Науседа о Беларуси

Напомним, что 7 июля в Польше заявили о намерении укрепить свою безопасность на восточной границе. В частности, речь идет о тех участках, которые находятся в непосредственной близости с Беларусью.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила 6 июля, что наемники ЧВК "Вагнер" прибыли на один из военных полигонов Беларуси. Их не более нескольких сотен человек, и они обучают российских новобранцев.

Ранее, 30 июня, Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Республике Беларусь никогда не придется применять ядерное оружие, полученное от Российской Федерации. При этом он утверждает, что лично инициировал переброску вооружений.