"Не повинно бути ілюзій": президент Литви назвав Білорусь "губернією" РФ (відео)

За словами Гітанаса Науседи, Білорусь уже не та, що була 2020 року. Нині її територія перебуває в розпорядженні російської армії.

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Сучасна Республіка Білорусь більше не є незалежною країною. Про це сказав президент Литви Гітанас Науседа на полях саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня.

Як зазначає литовський лідер, сьогоднішня Білорусь відрізняється від тієї, яка була 2020 року.

"У нас не повинно бути ілюзій. Це не незалежна країна. Це ще одна губернія Російської Федерації, оскільки білоруська територія повністю доступна російським Збройним силам", — сказав політик.

Гітанас Науседа також згадав те, що план із розміщення російської ядерної зброї на білоруській території перебуває на стадії реалізації.

"Ми знаємо це. Це питання часу, коли це буде зроблено", — констатував Науседа.

Гітанас Науседа про Білорусь

Нагадаємо, що 7 липня в Польщі заявили про намір зміцнити свою безпеку на східному кордоні. Зокрема, йдеться про ті ділянки, які розташовані в безпосередній близькості з Білоруссю.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила 6 липня, що найманці ПВК "Вагнер" прибули на один із військових полігонів Білорусі. Їх не більше кількох сотень осіб, і вони навчають російських новобранців.

Раніше, 30 червня, Олександр Лукашенко висловив упевненість у тому, що Республіці Білорусь ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю, отриману від Російської Федерації. При цьому він стверджує, що особисто ініціював перекидання озброєнь.