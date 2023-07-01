"Жорстка ініціатива": Білорусь ніколи не застосує ядерну зброю, — Лукашенко (відео)

За словами Олександра Лукашенка, поки ядерна зброя перебуває на території Білорусі, туди "не ступить нога ворога". Політик заявив, що особисто ініціював перекидання озброєння із РФ.

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Олександр Лукашенко висловив упевненість у тому, що Республіці Білорусь ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю, отриману від Російської Федерації. Про це він сказав під час виступу до Дня незалежності Білорусі 30 червня, пише БелТА.

Білоруський політик стверджує, що особисто ініціював перекидання російської ядерної зброї. За його словами, якщо "вороги" кажуть, що ядерна зброя — це погано, значить потрібно "зробити навпаки".

"Це була моя жорстка ініціатива", — сказав Лукашенко.

Як зазначає Олександр Лукашенко, з часом він дедалі більше переконується, що частина ядерного арсеналу РФ має лежати в "надійному місці" на території його країни.

"І я впевнений, що нам ніколи не доведеться його застосовувати, поки воно у нас, і ніколи на нашу землю не ступить нога ворога", — заявив політик.

Олександр Лукашенко висловився про ядерну зброю

Нагадаємо, що 30 вересня Олександр Лукашенко заявив, що знає точні координати "центрів ухвалення рішень". Ці координати вже перенесені на військові карти республіки.

Раніше, 27 червня, Олександр Лукашенко сказав, що перед Міноборони та КДБ Білорусі поставлено завдання визначити алгоритм застосування тактичної ядерної зброї на випадок зовнішньої агресії.

Ми також повідомляли про те, що 29 червня аналітики прокоментували заяви Олександра Лукашенка щодо ядерної зброї. Зі слів диктатора випливає, що він дійсно нібито контролює російську ядерну зброю, яку привезли до Білорусі.