Ответ Трампу: в США назвали единственный способ закончить войну в Украине за 24 часа

Сенатор Майкл Пенс усомнился в обещании бывшего президента Дональда Трампа положить конец российской-украинской войне в течение суток.

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Американский сенатор и кандидат в президенты от Республиканской партии США Майкл Пенс прокомментировал обещание Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа. Об этом пишет CNN 11 июля.

По мнению сенатора-республиканца, озвученный экс-президентом США план предусматривает серьезные уступки президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

"Единственный способ положить конец войне в Украине за 24 часа — дать Владимиру Путину то, что он хочет. И это последнее, к чему Соединенные Штаты должны призывать Украину", — сказал Майкл Пенс.

При этом политик заявил, что администрация Трампа, в которой он работал, оставалась "твердой" в отношении Владимира Путина.

В публикации также упоминается о том, что Пенс, является активным сторонником американской поддержки Киева в условиях российского вторжения и пока единственным кандидатом в президенты от республиканцев, посетившим Украину.

Напомним, что 4 мая экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление касательно окончания войны в Украине. Он считает, что положил бы ей конец через 24 часа, если бы стал президентом США.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский 9 июля упрекнул бывшего президента США, отметив, что война продолжалась и до 24 февраля, однако у политика были другие приоритеты. По словам украинского лидера, желание окончить войну должно базироваться на реальном опыте.