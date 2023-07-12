Австралия передаст Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster, — Зеленский

Президент Украины отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе премьер-министр Энтони Албенизи выразил ему и полное политическое понимание.

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Украинские войска получат от Австралии 30 бронетранспортеров Bushmaster. Об этом 12 июля в Telegram сообщил Владимир Зеленский, президент Украины.

Руководитель государства встретился в Вильнюсе с премьер-министром Энтони Албенизи. Они обсудили оборонную поддержку.

"Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча!" — отметил Зеленский.

Сроки поставки соответствующей техники не объявлены.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО в столице Литвы проходит в течение 11 и 12 июля. Участники мероприятия обсуждают различные вопросы, касающиеся обороны и оказания поддержки Украине.

Страны-члены НАТО уже окончательно согласовали общую позицию по интеграции нашего государства в структуру Альянса. Руководитель американского государства Джо Байден отметил, что сейчас для Украины и НАТО наступил "очень важный, критический момент". Он отметил и лидерство генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в вопросе помощи и планирования совместной работы.

Выступил на мероприятии и Зеленский. Президент заявил, что имеет три приоритетных вопроса, которые должны решиться для Украины на саммите. Это — новые пакеты военной помощи для поддержки украинской армии, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

Страны G7 12 июля согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине. По словам старшего директора Совбеза США по вопросам Европы Аманды Слоут, цель декларации будет двоякой: укрепление сдерживания Украины и сообщение России.

Напомним, 11 июля стало известно, что Австралия отправит самолет-разведчик E-7A Wedgetail для помощи Украине. Самолет поможет защитить маршруты поставки техники и гуманитарных грузов в Украину из других европейских государств.