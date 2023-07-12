Экс-командира подлодки Ржицкого застрелил бывший президент Федерации карате Украины, — росСМИ

По данным российских журналистов, тренер по карате-до Сергей Денисенко дал признательные показания. Задание убить российского военного ему якобы поручили украинские спецслужбы.

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В РФ назвали имя подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого — командира подводной лодки "Краснодар", застреленного в одноименном городе 11 июня. По данным российских СМИ, ликвидатором Ржицкого стал Сергей Денисенко, якобы по указанию спецслужб Украины, передают "Известия".

Со ссылкой на источник сообщается, что Денисенко дал признательные показания. Ему якобы сообщили о необходимости ликвидировать топ-чиновника на территории РФ, а нападение российского военного, чья подлодка обстреливала украинские города, готовилось с декабря.

Отмечается, что после ликвидации Ржицкого Денисенко планировал улететь из РФ, но местная полиция задержала его в Туапсе.

Что известно о Сергее Денисенко?

Сергей Денисенко, которого в РФ называют подозреваемым по делу об убийстве Станислава Ржицкого, родился в Сумской области. До переезда в РФ он жил в Буче с 2018 года. В Украине он занимал должность президента украинской Федерации каратэ-до, он также заслуженный мастер спорта и обладатель восьмого дана.

Подозреваемый в убийстве Ржицкого Сергей Денисенко

В РФ Денисенко, по версии российских СМИ, также вел тренерскую деятельность и проживал в Краснодаре. У него шестеро детей.

Напомним, что, по данным СМИ, киллер, ликвидировавший командира российской подлодки, узнал о привычном маршруте для пробежек Ржицкого благодаря спортивному приложению, в котором тот регулярно делился с пользователями физкультурными достижениями.

Также сообщалось, что отец убитого экс-командующего подлодкой Ржицкого отрицает, что сын участвовал в войне в Украине.