По словам журналистов, членство Украины в ЕС само по себе будет обязательством в области безопасности. Также в Евросоюзе обязуются обеспечить Киеву финансовую поддержку для полного восстановления после войны.

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Дипломатическая служба ЕС разработала план, который рекомендует блоку взять на себя полный список "обязательств безопасности перед Украиной" на долгие годы. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на секретные документы, которые попали к журналистам.

Сообщается, что предложение дипломатической службы РФ включает весь спектр нужд Украины для отражения агрессии РФ: от обеспечения "постоянного" притока оружия до военной подготовки украинских солдат, а также обмен разведданными и помощь в установлении связей между оборонными производителями ЕС и Украины.

Более того, как говорится в материале, в документе прямо указано, что членство Украины в ЕС само по себе будет обязательством в области безопасности. Также в Евросоюзе обязуются обеспечить Украине финансовую поддержку для полного восстановления.

"Чем больше мы будем говорить о долгосрочных обязательствах, тем больше мы сможем послать Путину сигнал о том, что он не может рассчитывать на европейскую усталость из-за выборов или по какой-либо другой причине", — сказал один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Однако он отметил, что в Европе не рассчитывают на то, что война будет продолжаться все эти годы. В ЕС, по словам журналистов, отказались комментировать документы.

По словам журналистов, помимо ЕС, крупные западные державы, такие как США, Великобритания, Германия и Франция, работают над созданием собственного "зонтика" безопасности, который позволит другим странам присоединиться и взять на себя различные обязательства по оказанию постоянной военной помощи Украине.

Также сообщается, что отдельно НАТО работает над способами модернизации вооруженных сил Украины и подготовки к тому, чтобы однажды она присоединилась к военному альянсу.

Напомним, что американские журналисты ранее заявили, что приглашение Украины в НАТО помогло бы Зеленскому пойти на горький мир с РФ. Издание пишет, что у Украины сейчас, вероятно, самая смертоносная и мотивированная армия в Европе. Она могла бы стать прекрасны дополнением для Североатлантического Альянса.