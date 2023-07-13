От 5 до 20 тысяч военных: россияне рядом с Харьковской областью укрепляют границу, — ОВА

По словам главы ОВА Олега Синегубова, Купянское направление сегодня является одним из самых опасных. Оккупанты там практически ежедневно проводят штурмовые действия, но безуспешно.

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На Купянском направлении может находиться от 5 до 20 тысяч российских оккупантов, при этом они могут проводить регулярно ротации. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью изданию "Укринформ" 13 июля.

По его словам, фиксируется факт, что их количество регулярно может меняться, но про их боеспособность говорить пока что рано.

"Это может быть 5, а может быть и 20 тысяч, но в движении в Луганскую область. Они "мигрируют", проводят ротации, восстановление. Поэтому сказать, что это именно штурмовые войска, которые готовы заходить на Купянское направление — нет, не тот случай", — говорится в сообщении.

К слову, по словам Олега Синегубова, штурмовые действия от российских оккупантов происходят ежедневно. Также фиксируется выдвижение диверсионно-разведывательных групп, но обычно это ничем для них не заканчивается.

Противник сейчас занят укреплением границы со своей стороны — в Белгородской области. Они там строят фортификационные сооружения. ВСУ также укрепляют свою обороны на Купянском направлении, ведь он под потенциальной угрозой.

Глава Харьковской ОВА поделился собственным видением того, какой должна быть защита границы в Харьковской области из-за непосредственной близости к РФ.

"Это надежно защищенная граница с фортификационными сооружениями. Это современная система ПВО. А еще – система укрытий и адекватная реакция жителей на воздушную тревогу, то есть обучение населения. И мы должны с этим жить, смириться с этим. Такие у нас условия. У нас не должно быть новостроек без паркингов, потому что это самое безопасное укрытие в доме. Если здания давно построены, а паркинга нет, то мы должны обеспечить другое укрытие", — говорится в сообщении.

Власти делают все возможное для того, чтобы регулярно усиливать систему ПВО, ведь уже сейчас ситуация значительно отличается от того, что было в первые месяцы вторжения.

Напомним, 28 июня сообщалось, что Олег Синегубов опроверг фейки о вторжении россиян в область. По его словам, это одна из частей российской пропаганды и ложные заявления о новых успехах распространяются для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в области.