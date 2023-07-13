"Одна из опор режима Путина": для чего и как пропагандисты искажают реальность, — аналитик

По словам эксперта Центра стратегических коммуникаций Сергея Жукова, более 20 лет Кремль пытается исказить реальность и подает народу лживую информацию. Еще в 2004 году пропагандисты переводили заявления Украины на свой маневр.

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Российские пропагандисты создают альтернативную реальность для населения, чтобы поддерживать режим Владимира Путина. Это продолжается уже более 20 лет. В эфире телеканала Freedom аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков рассказал, какие способы они используют.

По его словам, российским журналистам ставят задачу создать в эфире иллюзорную реальность. Они используют для этого заявления западных политиков на иностранном языке, но делают альтернативный перевод, который им выгоден.

"Цитаты западных политиков, западных аналитиков они либо перекручивают в свою пользу, то есть манипулируют, цитируют отрывки, а не все цитаты, вырывают слова из контекста, либо же, как они тоже очень часто делают — просто придумываются цитаты. Так было, например, накануне саммита НАТО с интервью Йенса Столтенберга, которое они просто-напросто взяли и настолько переиначили сказанное им, перевернули с ног на голову и что-то там сами еще и додумали", — говорится в сообщении.

Аналитик вспомнил, как еще в 2004 году российские пропагандисты начали использовать неправильные переводы, когда озвучивали речи украинских политиков. Они накладывали закадровый перевод и искажали смысл на тот, который будет им выгоден. Сейчас это делается с высказыванием западных политиков.

Обман россиян происходит во многих вещах, начиная от политических выборов, и это продолжает работать.

"Россиян обманывают уже более 20 лет как минимум, которые Путин находится при власти. И ложь — это одна из опор режима Путина, на которой все держится. Так называемая легитимность — это ложь", — продолжил Сергей Жуков.

Напомним, 23 июня сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба ответил российской пропаганде на обвинения о "грязной бомбе". По его словам, Кремль продолжает врать своему народу, чтобы дестабилизировать ситуацию, но ничего общего с правдой в заявлениях пропагандистов нет.