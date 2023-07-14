В Раде хотят запретить посмертное донорство бойцам Сил обороны Украины (документ)

По мнению авторов законопроекта, донорство погибших воинов используют враги для антиукраинской пропаганды.

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Группа народных избранников инициировала законопроект, который запретит брать органы для трансплантации у павших воинов — бойцов ВСУ и других подразделений Сил обороны. Детали инициативы изложены в карточке законопроекта на вебпортале Верховой Рады.

Законопроект №9482 от 12 июля 2023 года предлагает внести изменения в два Закона Украины: "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Нардепы предлагают унормировать некоторые вопросы законодательства о трансплантации органов. Одно из предложений касается внесения изменений в пункт 4 статьи 17 Закона о трансплантации.

Суть предложения заключается в том, что запрещают брать органы у военнослужащих, погибших во время боевых действий "в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение".

Новая версия статьи о донорстве

В пояснительной записке нардепы обосновывают свою позицию. В частности они указывают, что взятие органов у павших воинов могут использовать враги: будут распространять фейки и манипуляции в информационном пространстве.

В результате в обществе ухудшится отношение к трансплантации и люди не будут добровольно становиться донорами, тревожатся народные избранники.

Нардепы объясняют, почему не нужно брать органы погибших воинов

Также они напоминают, что в предыдущей версии этого пункта вспоминали бойцов, павших во время боевых действий. Но раньше речь шла только о тех, кто погиб на Луганщине и Донетчине. Поскольку война вышла за пределы этих областей, нужно внести изменения, которые будут соответствовать реалиям.

Стартовая версия статьи о том, от кого запрещено брать донорские органы

Инициаторы законопроекта о запрете донорства от погибших воинов — 14 нардепов от двух партий: "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Карточка закона

Напоминаем, на днях нардепы внесли еще один законопроект, который имеет целью мотивировать к чтению заключенных. В частности предлагают уменьшать срок отбывания наказания на 3 дня за каждую прочитанную книгу.

Между тем 8 июля вступил в действие закон о запрете электронных сигарет. Парламентарии запретили продавать и использовать любые ароматические смеси, а также использовать устройства для нагревания табака.