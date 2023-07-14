В Раде хотят запретить посмертное донорство бойцам Сил обороны Украины (документ)
По мнению авторов законопроекта, донорство погибших воинов используют враги для антиукраинской пропаганды.
Группа народных избранников инициировала законопроект, который запретит брать органы для трансплантации у павших воинов — бойцов ВСУ и других подразделений Сил обороны. Детали инициативы изложены в карточке законопроекта на вебпортале Верховой Рады.
Законопроект №9482 от 12 июля 2023 года предлагает внести изменения в два Закона Украины: "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".
Нардепы предлагают унормировать некоторые вопросы законодательства о трансплантации органов. Одно из предложений касается внесения изменений в пункт 4 статьи 17 Закона о трансплантации.
Суть предложения заключается в том, что запрещают брать органы у военнослужащих, погибших во время боевых действий "в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение".
В пояснительной записке нардепы обосновывают свою позицию. В частности они указывают, что взятие органов у павших воинов могут использовать враги: будут распространять фейки и манипуляции в информационном пространстве.
В результате в обществе ухудшится отношение к трансплантации и люди не будут добровольно становиться донорами, тревожатся народные избранники.
Также они напоминают, что в предыдущей версии этого пункта вспоминали бойцов, павших во время боевых действий. Но раньше речь шла только о тех, кто погиб на Луганщине и Донетчине. Поскольку война вышла за пределы этих областей, нужно внести изменения, которые будут соответствовать реалиям.
Инициаторы законопроекта о запрете донорства от погибших воинов — 14 нардепов от двух партий: "Слуга народа" и "Европейская солидарность".
Напоминаем, на днях нардепы внесли еще один законопроект, который имеет целью мотивировать к чтению заключенных. В частности предлагают уменьшать срок отбывания наказания на 3 дня за каждую прочитанную книгу.
Между тем 8 июля вступил в действие закон о запрете электронных сигарет. Парламентарии запретили продавать и использовать любые ароматические смеси, а также использовать устройства для нагревания табака.