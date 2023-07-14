У Раді хочуть заборонити посмертне донорство бійцям Сил оборони України (документ)

На думку авторів законопроєкту, донорство загиблих воїнів використають вороги для антиукраїнської пропаганди.

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Група народних обранців ініціювала законопроєкт, який заборонить брати органи для трансплантації у полеглих воїнів — бійців ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони. Деталі ініціативи викладені в картці законопроєкту на вебпорталі Верхової Ради.

Законопроєкт №9482 від 12 липня 2023 року пропонує внести зміни у два Закони України: "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Нардепи пропонують унормувати деякі питання законодавства про трансплантацію органів. Одна з їхніх пропозицій стосується внесення змін в пункт 4 статті 17 Закону про трансплантацію.

Суть пропозиції полягає в тому, що забороняють брати органи у військовослужбовців, які загинули під час бойових дій "в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан".

Нова версія статті про донорство

У пояснювальній записці нардепи обґрунтовують свою позицію. Зокрема вони вказують, що взяття органів у полеглих воїнів можуть використати вороги: будуть поширювати фейки та маніпуляції в інформаційному просторі.

Внаслідок цього у суспільстві погіршиться ставлення до трансплантації й люди не будуть добровільно ставати донорами, тривожаться народні обранці.

Нардепи пояснюють, чому не потрібно брати органи загиблих воїнів

Також вони нагадують, що у попередній версії цього пункту згадували бійців, полеглих під час бойових дій. Але раніше йшлося лише про тих, хто загинув на Луганщині та Донеччині. Позаяк війна вийшла за межі цих областей, потрібно внести зміни, які будуть відповідати реаліям.

Стартова версія статті про те, від кого заборонено брати донорські органи

Ініціатори законопроєкту про заборону донорства від загиблих воїнів — 14 нардепів від двох партій: "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Картка закону

Нагадуємо, днями нардепи внесли ще один законопроєкт, який має на меті мотивувати до читання ув'язнених. Зокрема пропонують зменшувати термін відбуття покарання на 3 дні за кожну прочитану книгу.

Між тим 8 липня вступив у дію закон про заборону електронних сигарет. Парламентарі заборонили продавати та використовувати будь-які ароматичні суміші, а також використовувати пристрої для нагрівання тютюну.