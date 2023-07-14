Выплата пенсии погибшего военного: адвокат рассказал, кто имет право на помощь

По словам специалиста, право на пенсию в случае потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих

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В некоторых ситуациях, пенсию в связи с потерей кормильца могут назначить несовершеннолетнему родственнику военнослужащего, который умер в определенных обстоятельствах. Об этом рассказал адвокат Игорь Дайнеко.

Юрист рассказал, что согласно статье 30 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", право на пенсию в случае потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, а также лица, имеющие право на пенсию по данному закону и находившиеся на их иждивении.

В категорию нетрудоспособных членов семьи входят дети, братья, сестры и внуки, которые не достигли 18 лет или старше этого возраста и являются инвалидами. Однако, братьям, сестрам и внукам предоставляется право на пенсию только в случае, если у них отсутствуют трудоспособные родители.

Согласно ст. 31 этого закона, члены семьи умершего считаются находящимися на его иждивении, если они были на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

В статье 267 Семейного кодекса Украины говорится, что взрослые братья и сестры обязаны обеспечивать материальную поддержку малолетним и несовершеннолетним братьям и сестрам, которые нуждаются в помощи, в случае если у них отсутствуют родители, супруг(а) или эти лица не могут обеспечить должное содержание по уважительным причинам, и при условии, что взрослые братья и сестры способны оказывать материальную помощь.

Нетрудоспособными родителями считаются лица, которые достигли пенсионного возраста или являются инвалидами I, II или III группы.

Итак, в соответствии с вышеуказанными условиями, право на пенсию в случае потери кормильца-военнослужащего имеет брат (сестра), который не достиг 18-летнего возраста и имеет нетрудоспособных родителей (или лишен родительской опеки или является сиротой), или несовершеннолетний брат (сестра), который является иждивенцем у умершего.

Если же хотя бы один из его родителей трудоспособен, то несовершеннолетний не может быть отнесен к нетрудоспособным членам семьи и не может считаться иждивенцем погибшего. Следовательно, в таком случае, согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", у него отсутствует право на получение пенсии по потере кормильца.

Напомним, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплатах военным. В частности, денежное обеспечение увеличили для срочников, курсантов и инструкторов. Также изменили выплаты тем, кто пострадал в результате несения службы. Тогда как условия ежемесячных доплат военным в размере от 30 до 100 тысяч гривен не претерпели изменений.