Виплата пенсії загиблого військового: адвокат розповів, хто має право на допомогу

За словами фахівця, право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців

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У деяких ситуаціях, пенсію у зв'язку з втратою годувальника можуть призначити неповнолітньому родичу військовослужбовця, який помер за певних обставин. Про це розповів адвокат Ігор Дайнеко.

Юрист розповів, що згідно зі статтею 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців, а також особи, які мають право на пенсію за цим законом та перебували на їхньому утриманні.

До категорії непрацездатних членів сім'ї входять діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші за цей вік і є інвалідами. Однак, братам, сестрам та онукам надається право на пенсію тільки в разі, якщо у них відсутні працездатні батьки.

Згідно зі ст. 31 цього закону, члени сім'ї померлого вважаються такими, що перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

У статті 267 Сімейного кодексу України йдеться про те, що дорослі брати та сестри зобов'язані забезпечувати матеріальну підтримку малолітнім та неповнолітнім братам і сестрам, які потребують допомоги, у разі якщо у них відсутні батьки, чоловік (дружина) або ці особи не можуть забезпечити належне утримання з поважних причин, і за умови, що дорослі брати та сестри здатні надавати матеріальну допомогу.

Непрацездатними батьками вважаються особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами I, II чи III групи.

Отже, відповідно до вищезазначених умов, право на пенсію в разі втрати годувальника-військовослужбовця має брат (сестра), який не досяг 18-річного віку і має непрацездатних батьків (або позбавлений батьківського піклування чи є сиротою), або неповнолітній брат (сестра), який є утриманцем у померлого.

Якщо ж хоча б один із його батьків працездатний, то неповнолітнього не може бути віднесено до непрацездатних членів сім'ї та не може вважатися утриманцем загиблого. Отже, у такому разі, згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", у нього відсутнє право на отримання пенсії по втраті годувальника.

Нагадаємо, 30 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про виплати військовим. Зокрема, грошове забезпечення збільшили для строковиків, курсантів та інструкторів. Також змінили виплати тим, хто постраждав унаслідок несення служби. Тоді як умови щомісячних доплат військовим у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень не зазнали змін.