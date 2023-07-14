Россия вывела практически все свои войска из Беларуси: в ГПСУ рассказали, что это значит

По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, ВСУ готовы к любому развитию ситуации на границе и полностью все контролируют. Сейчас поводов для опасений нет.

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Российская Федерация вывела из территории Беларуси практически все подразделения своих войск. Там прошла очередная ротация. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга 14 июля.

По его словам, украинская сторона полностью контролирует ситуацию на границе с Беларусью, поэтому у украинцев не должно быть поводов для переживаний. У противника нет на данный момент группировки в Беларуси, которая позволила бы вновь пойти на Киев.

"Несмотря на это, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины", — говорится в сообщении.

Российская Федерация продолжает использовать чужую территорию для того, чтобы тренировать свои войска. Речь идет о полигонах Беларуси.

При этом, в последнее время российских оккупантов там становится все меньшие, как отметил спикер ГПСУ. Но нельзя сейчас точно утверждать, что в будущем противник вновь не перекинет туда новые партии войск.

"К счастью, количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", — подытожил Андрей Демченко.

Напомним, 11 июля сообщалось, что НАТО развернет на границе РФ и Беларуси 300 тысяч военных. Это самый сильный план обороны Альянса со времен окончания холодной войны.

Также 11 июля в Минобороны Беларуси официально заявили о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" обменяются опытом с ВС Беларуси на полигонах страны. Александр Лукашенко рассчитывает, что российские наемники научат его армию и как наступать, и как обороняться.