Росія вивела практично всі свої війська з Білорусі: у ДПСУ розповіли, що це означає

За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, ЗСУ готові до будь-якого розвитку ситуації на кордоні і повністю все контролюють. Зараз приводів для побоювань немає.

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Російська Федерація вивела з території Білорусі практично всі підрозділи своїх військ. Там відбулася чергова ротація. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу 14 липня.

За його словами, українська сторона повністю контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю, тому в українців не повинно бути приводів для переживань. У противника немає наразі угруповання в Білорусі, яке дозволило б знову піти на Київ.

"Незважаючи на це, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації, тому що Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію в розв'язаній нею війні проти України", — йдеться в повідомленні.

Російська Федерація продовжує використовувати чужу територію для того, щоб тренувати свої війська. Йдеться про полігони Білорусі.

При цьому останнім часом російських окупантів там стає дедалі менше, як зазначив речник ДПСУ. Але не можна зараз точно стверджувати, що в майбутньому противник знову не перекине туди нові партії військ.

"На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах останнім часом тільки зменшувалася, ще нещодавно ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але наразі відбулася чергова ротація, і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", — підсумував Андрій Демченко.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що НАТО розгорне на кордоні РФ і Білорусі 300 тисяч військових. Це найсильніший план оборони Альянсу з часів закінчення холодної війни.

Також 11 липня в Міноборони Білорусі офіційно заявили про те, що бійці ПВК "Вагнер" обміняються досвідом із ЗС Білорусі на полігонах країни. Олександр Лукашенко розраховує, що російські найманці навчать його армію і як наступати, і як оборонятися.