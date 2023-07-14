Возрождение связей спустя 30 лет: зачем военный корабль РФ пришвартовался в Кубе, — CNN

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва всегда готова оказать "помощь острову свободы и подставить плечо кубинским друзьям". Однако по мнению американских дипломатов, разговоры о расширении российского присутствия на Кубе — не более чем пустословие.

Related video

Российский учебный корабль "Перекоп" 11 июля пришвартовался у берегов Кубы, впервые совершив официальный визит за долгие годы. По сообщению кубинской государственной службы новостей Prensa Latina, во время четырехдневного визита на Кубу моряки "Перекопа" "проведут широкий спектр мероприятий", а представители кубинской общественности получат возможность осмотреть корабль. Однако журналисты канала CNN попытались разобраться зачем действительно российский корабль прибыл на Кубу.

В материале отмечено, что визит российского военного корабля является своего рода признаком восстановления отношений между двумя союзниками времен холодной войны после того, как распад СССР едва не привел к краху кубинской экономики. Тем более, что после полномасштабного вторжения в Украину Гавана все чаще выступает в защиту Москвы.

Президент страны Мигель Диас-Канель в редком интервью российскому телеканалу RT 30 мая года заявил, что Куба осуждает расширение НАТО к границам России и антироссийские санкции.

Обе страны также объявили о заключении целого ряда соглашений и обменялись высокопоставленными делегациями. В частности, Россия может арендовать землю на Кубе на срок до 30 лет, развивать пляжные туристические объекты вблизи Гаваны и поставлять топливо, которого на острове не хватает.

Однако по словам главного дипломата США в Гаване, разговоры о расширении российского присутствия на Кубе пока что выглядят просто пустословием.

"Есть замечательное испанское выражение, что между сказанным и сделанным — большая пропасть. Мы не видели никаких свидетельств усиления российской активности, и, честно говоря, я думаю, что кубинское правительство совершит огромную ошибку, если будет стремиться следовать этой модели", — заявил американский дипломат Бенджамин Зифф.

Так что же означает заход российского корабля на Кубу? Дело в том, что кубинское правительство 11 июля осудило США за трехдневный визит атомной подводной лодки на американскую военно-морскую базу в Гуантанамо, назвав его "провокационной эскалацией".

Также авторы публикации считают, что несмотря на высокую стоимость войны в Украине и экономические санкции, российские официальные лица заявляют о своей приверженности Кубе. В частности глава Минобороны РФ назвал кубинского коллегу Альваро Лопеса Миера другом.

"Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе. Мы готовы оказать помощь острову свободы и подставить плечо нашим кубинским друзьям", — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что по информации американских источников, Китай имеет шпионскую базу на Кубе по крайней мере с 2019 года. В администрации президента Джо Байдена убеждены, что Китай таким образом стремится расширить возможности своей армии.