Відродження зв'язків через 30 років: навіщо військовий корабель РФ пришвартувався в Кубі, — CNN

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Москва завжди готова надати "допомогу острову свободи і підставити плече кубинським друзям". Однак на думку американських дипломатів, розмови про розширення російської присутності на Кубі — не більше ніж марнослів'я.

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Російський навчальний корабель "Перекоп" 11 липня пришвартувався біля берегів Куби, вперше здійснивши офіційний візит за довгі роки. За повідомленням кубинської державної служби новин Prensa Latina, під час чотириденного візиту на Кубу моряки "Перекопа" "проведуть широкий спектр заходів", а представники кубинської громадськості отримають можливість оглянути корабель. Однак журналісти каналу CNN спробували розібратися навіщо дійсно російський корабель прибув на Кубу.

У матеріалі зазначено, що візит російського військового корабля є свого роду ознакою відновлення відносин між двома союзниками часів холодної війни після того, як розпад СРСР ледь не призвів до краху кубинської економіки. Тим більше, що після повномасштабного вторгнення в Україну Гавана все частіше виступає на захист Москви.

Президент країни Мігель Діас-Канель у рідкісному інтерв'ю російському телеканалу RT 30 травня року заявив, що Куба засуджує розширення НАТО до кордонів Росії та антиросійські санкції.

Обидві країни також оголосили про укладення цілої низки угод і обмінялися високопоставленими делегаціями. Зокрема, Росія може орендувати землю на Кубі на термін до 30 років, розвивати пляжні туристичні об'єкти поблизу Гавани і постачати паливо, якого на острові не вистачає.

Однак за словами головного дипломата США в Гавані, розмови про розширення російської присутності на Кубі поки що виглядають просто марнослів'ям.

"Є чудовий іспанський вислів, що між сказаним і зробленим — велика прірва. Ми не бачили жодних свідчень посилення російської активності, і, чесно кажучи, я думаю, що кубинський уряд зробить величезну помилку, якщо буде прагнути слідувати цій моделі", — заявив американський дипломат Бенджамін Зіфф.

То що ж означає захід російського корабля на Кубу? Річ у тім, що кубинський уряд 11 липня засудив США за триденний візит атомного підводного човна на американську військово-морську базу в Гуантанамо, назвавши його "провокаційною ескалацією".

Також автори публікації вважають, що незважаючи на високу вартість війни в Україні та економічні санкції, російські офіційні особи заявляють про свою прихильність Кубі. Зокрема голова Міноборони РФ назвав кубинського колегу Альваро Лопеса Мієра другом.

"Куба була і залишається найважливішим союзником Росії в регіоні. Ми готові надати допомогу острову свободи і підставити плече нашим кубинським друзям", — сказав Шойгу.

Раніше повідомлялося, що, за інформацією американських джерел, Китай має шпигунську базу на Кубі принаймні з 2019 року. В адміністрації президента Джо Байдена переконані, що Китай у такий спосіб прагне розширити можливості своєї армії.