Путин стремится удержать Донбасс и копит войска для наступления у Кременной, — эксперт

По словам военного исследователя Шона Белла, российские войска сосредоточивают силы на Донбассе и сами готовятся перейти в наступление. Пока мощная оборона ВС РФ не прорвана, Украина рискует потерять инициативу.

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Потенциальное российское наступление в районе Кременной может потерпеть неудачу, что скажется на обороноспособности российских войск. Об этом сообщает Sky News.

"Хотя первоначальным намерением незаконного вторжения России в Украину, судя по всему, был захват всей Украины, нынешние амбиции президента Путина, похоже, ограничились удержанием Донбасса и Крыма", — отметил военный исследователь Шон Белл.

По его мнению, эвфемизм, выбранный для полномасштабного вторжения в Украину — "специальная военная операция" — оставляет Путину возможность остановиться в любое время и в любом месте, и провозгласить победу.

Текущее положение на фронте указывает на то, что ВС РФ необходимо обезопасить свои завоевания от контрнаступления Украины, т.к. любой прорыв российской линии обороны может дать столь необходимый импульс Силам обороны и, следственно, решающее военное преимущество.

Но, вместо этого ВС РФ, похоже, сосредоточивают усилия на Донбассе и сами готовятся к дальнейшим наступательным действиям.

Пока мощная российская оборона еще не прорвана, Украина не набрала обороты и рискует потерять инициативу, считает эксперт.

Сосредоточив российские силы на Донбассе, Путин может ее перехватить. Украинскому военному командованию придется решать — перенаправлять ли ограниченные военные ресурсы в регион, или же воспользоваться брешами, вызванными переброской личного состава противника на юге.

К тому же, Путин был вынужден укреплять обороноспособность внутри РФ из-за бунта Евгения Пригожина.

Поэтому наиболее вероятным представляется то, что Путин сосредоточен на обороне Донбасса и может отдать приоритет этому региону даже перед сохранением сухопутного коридора из Крыма в Донбасс.

Но это еще не значит, что в ВС РФ утратили интерес к югу Украины, это, скорее, свидетельство того, что основные усилия сосредоточены на приоритетных направлениях.

Напомним, что Силы обороны готовятся к наступлению в Херсонской области. Полковник Нацгвардии Николай Уршалович отметил, что разведка Украины выявила за сравнительно небольшое время 393 цели ВС РФ. Общими силами СБУ и ВСУ была уничтожена часть из них.

Также сообщалось, что власти Индии думают о продаже в РФ перспективных крылатых ракет BrahMos.