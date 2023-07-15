Погиб под Бахмутом: журналиста AFP посмертно наградили высшим орденом Франции (фото)

Коллеги описывали Армана Солдина как "всегда серьезного" репортера, который "снимал максимально близко" даже в самой сложной местности.

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Видео-репортер французского агентства AFP Арман Солдин посмертно награжден орденом Почетного легиона, что является высшим отличием Франции. Об этом говорится на официальном сайте французского правительства.

В заявлении Министерства культуры указано, что журналист "погиб при исполнении служебных обязанностей".

По данным France 24, жизнь Армана Солдина оборвалась в результате обстрела российскими "Градами" под Бахмутом. Он состоял в группе из пяти репортеров AFP, сопровождавших украинских солдат в районе села Часов Яр.

"Мы тронуты этой наградой для Армана", — сказал директор отдела новостей AFP Фил Четвинд.

Как отмечают журналисты Арман Солдин был известен своим гуманизмом и любовью к животным. Коллеги описывали его, как "всегда серьезного" журналиста, который "снимал максимально близко" даже в самой сложной местности.

Арман Солдин спас ежа, найденного в окопе Фото: Twitter

Напомним, что о гибели Армана Солдина стало известно 9 мая 2023 года. В AFP отметили, что убийство видеорепортера ярко показывает риски и опасности, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещая конфликт в Украине.

В память об репортере украинская организация по защите животных UAnimals объявила грант на 100 тысяч гривен для приютов и волонтеров, спасающих ежей. Накануне журналист поделился с зоозащитниками историей о том, как он с коллегами вылечил и выпустил на свободу найденного в окопе обессиленного ежика.