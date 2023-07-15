"Должны благодарить Украину": Джонсон раскритиковал НАТО после саммита в Вильнюсе (видео)

По словам бывшего британского премьера, нет ничего удивительного в том, что Владимиру Зеленскому было трудно скрыть разочарование итогами саммита НАТО.

Related video

Страны Североатлантического Альянса должны были продемонстрировать на саммите в Вильнюсе уважение и благодарность Украине в связи с ее сопротивлением Российской Федерации. Об этом написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке в Daily Mail 14 июля.

Экс-политик отметил, что украинцы сражаются не только за свою независимость, но и за все демократические страны, которые могут подвергнуться запугиванию или вторжению со стороны других государств.

По мнению Джонсона, ни одна страна не сделала и не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО, поэтому в Альянсе должны были дать Киеву четкий "график" касательно членства.

"На этой неделе лидеры НАТО должны были выразить свое коллективное уважение и благодарность за героическое сопротивление Украины в борьбе, в которой ни один солдат НАТО не был ранен или убит", — сказал Джонсон.

Борис Джонсон о челенсве Украины в НАТО

"Все, что украинцы получили на этой неделе, — это "приглашение" вступить в НАТО, "когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия". Неудивительно, что поначалу президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование", — заявил экс-премьер.

Борис Джонсон также написал, что нерешительность НАТО касательно Украины побудила Владимира Путина на вторжение, так как он думает, что есть шанс вернуть Киев под влияние Москвы.

Ранее, 12 июля, Борис Джонсон предостерег США от "усталости" от Украины. Он также сказал, что не может быть "никаких оправданий" для отсрочки вступления Украины в НАТО.

Напомним, что после ухода из политики Борис Джонсон работает в журналистике и ведет еженедельную колонку в газете Daily Mail. По данным СМИ, за эту деятельность он получает "очень высокую шестизначную сумму".