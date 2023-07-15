Пока Запорожье под обстрелом: в клубе Одессы веселились на вечеринке с DJ и танцами (видео)

В пляжном клубе Caleton состоялась вечеринка, на которой выступал украинский диджей Artem Fleming.

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Субботний вечер 15 июля в Одессе расслабленный — молодые люди танцуют под музыку в местных заведениях. Видео с вечеринок публикуют в Instagram популярного одесского пляжного клуба Caleton, где выступает украинский DJ Artem Fleming.

На записях видно, как под навесом на пляже, где играет сет, толпится молодежь. Девушки и парни в летних вечерних нарядах танцуют и пьют коктейли.

В это время в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках ракет в сторону города Запорожья, а в соцсетях писали о звуках взрывов, которые слышали местные жители.

Отметим, что вечеринки в Одессе проходят на фоне жесткой работы сотрудников военкомата, которые продолжают задерживать гражданских на улице и насильно заталкивать в транспорт. Так, 15 июля в сети появилось видео очередного произвола военкомов. Сотрудники ТЦК СП свалили мужчину на землю, после чего затолкали в машину.

Ближе к вечеру в Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что их сотрудники действительно превысили полномочия. Также там заявили, что мужчина, которого повалили на землю в тот день, снимал на видео развертывание мобильного блокпоста и реагировал на замечания военных агрессивно.

Напомним, в Минобороны 3 июля пообещали резко реагировать на скандалы с сотрудниками ТЦК. Их будут наказывать за позорное поведение и нарушение прав граждан.

Также Фокус сообщал, что в ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали южные регионы Украины. Из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136". В результате попадания обломков сбитых БПЛА произошло возгорание припортовых терминалов Одессы, в том числе зернового.