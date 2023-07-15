Поки Запоріжжя під обстрілом: у клубі Одеси веселилися на вечірці з DJ і танцями (відео)

У пляжному клубі Caleton відбулася вечірка, на якій виступав український діджей Artem Fleming.

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Суботній вечір 15 липня в Одесі розслаблений — молоді люди танцюють під музику в місцевих закладах. Відео з вечірок публікують в Instagram популярного одеського пляжного клубу Caleton, де виступає український DJ Artem Fleming.

На записах видно, як під навісом на пляжі, де грає сет, юрбиться молодь. Дівчата і хлопці в літньому вечірньому вбранні танцюють і п'ють коктейлі.

У цей час в Одеській області лунав сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски ракет у бік міста Запоріжжя, а у соцмережах писали про звуки вибухів, які чули місцеві жителі.

Зазначимо, що вечірки в Одесі відбуваються на тлі жорсткої роботи співробітників військкомату, які продовжують затримувати цивільних на вулиці і насильно заштовхувати в транспорт. Так, 15 липня в мережі з'явилося відео чергового свавілля військкомів. Співробітники ТЦК СП звалили чоловіка на землю, після чого заштовхали в машину.

Ближче до вечора в Одеському обласному ТЦК і СП повідомили, що їхні співробітники дійсно перевищили повноваження. Також там заявили, що чоловік, якого повалили на землю того дня, знімав на відео розгортання мобільного блокпоста і реагував на зауваження військових агресивно.

Нагадаємо, в Міноборони 3 липня пообіцяли різко реагувати на скандали зі співробітниками ТЦК. Їх каратимуть за ганебну поведінку і порушення прав громадян.

Також Фокус повідомляв, що в ніч на 11 липня російські окупанти атакували південні регіони України. З акваторії Чорного моря ворог направив кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136". Унаслідок влучання уламків збитих БПЛА сталося загоряння припортових терміналів Одеси, зокрема зернового.