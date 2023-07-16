На фоне войны в Украине: США ищут способы для борьбы с дронами-камикадзе

Представленные на испытаниях устройства с легкостью должны подавлять работу БПЛА противника и избежать последствий в виде разрушений. Первый отчет о результатах в Пентагоне предоставят до конца июля.

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Полномасштабная война РФ против Украины вынуждает Соединенные Штаты Америки искать новые способы борьбы с различными дронами-камикадзе. Уже проводятся первые испытания по противодействию. Об этом пишет издание Defense News.

Происходило обучение на испытательном полигоне Юма в Аризоне. Там Пентагон рассматривал варианты того, как можно было бы помочь Украине в борьбе с вражескими беспилотниками, которые последний год активно используются Российской Федерацией в мирных городах.

На испытании в США был представлен мобильный радиочастотно-интегрированный MORFIUS производства Lockheed Martin, который способен подавить вражеские БПЛА.

Его запускают со специальной установки, после чего MORFIUS подлетает к цели в небе и при помощи электромагнитного импульса уничтожает дрон-камикадзе.

Также американцы провели испытание ракеты с лазерной наводкой LMM. Она может поразить дрон из дистанционного взрывателя с помощью боеголовки.

Уже в конце июля Пентагон должен будет предоставить отчет о проделанной работе, поделиться результатами испытания, а также подсчитать предварительный бюджет для того, чтобы создать прототип оружия, что в будущем сможет уничтожать беспилотники в небе.

Когда именно это произойдет и достанутся ли такие устройства украинским военным — пока что неизвестно.

"Хотя подробные результаты демонстрации не обсуждаются, было отмечено, что план состоит в том, чтобы как можно быстрее вывести прототипы на полевые испытания или провести оперативные оценки для обеспечения возможностей. Также особый интерес к проекту проявляют партнеры и союзники США", — говорится в сообщении.

Следующие испытания состоятся лишь в июне 2024 года.

Напомним, 14 июля сообщалось, что в Украине создали компактный дрон-детектор. Он способен своевременно обнаружить беспилотники-разведчики, дроны-камикадзе и ударные БПЛА и обеспечивает оперативную реакцию на потенциальные угрозы.