Пациентов вывезли, а персонал разогнали: РФ под Запорожьем превратит интернат в госпиталь

Речь идет о Михайловском психоневрологическом интерната, где проживало не менее 200 украинцев. Где и в каком состоянии они сейчас — никто не знает.

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На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении пациентов психоневрологического интерната. Делают они это ради собственной выгоды. Об этом пишет пресс-служба Центра национального сопротивления 16 июля.

По информации подполья, речь идет о населенном пункте Показное в Запорожской области. Россияне начали оттуда в один момент вывозить людей, чтобы в ближайшее время там соорудить военный госпиталь.

Оккупанты вновь начали активно депортировать украинцев ради собственной выгоды Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

"Персонал больницы россияне уволили и разогнали, а пациентов Михайловского психоневрологического интерната, которых было около 200, вывезли", — говорится в сообщении.

Михайловский психоневрологический интернат в Запорожской области Фото: Скриншот Михайловский психоневрологический интернат в Запорожской области Фото: Скриншот

Где теперь они располагаются и в каком состоянии — неизвестно. Российские оккупанты это скрывают.

Преступления ВС РФ на оккупированных территориях: подробности

Также в Запорожской области, которая временно находится под контролем российских оккупантов, начали фиксировать больше случаев преступлений. Речь о тех беспределах, которые творят военные РФ.

"В связи с падением морального духа российские военные все чаще употребляют алкоголь и наркотики и в состоянии опьянения терроризируют местных жителей", — сообщают в Центре национального сопротивления.

Примечательно, что местная "полиция" никак не борется с преступниками. Вызовы игнорируются, ведь они боятся идти наперекор пьяным российским оккупантам.

Напомним, 14 июля сообщалось, что российские оккупанты мотивируют украинцев доносить на соседей за небольшое вознаграждение. В плане "властей" задержать не менее 5 тысяч партизан, которые недовольны действиями Российской Федерации.