Второй раз за сутки: в Харькове прозвучала серия взрывов, — ОВА

По словам мэра города, предварительно ракетный удар пришелся на Основянский район города.

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В воскресенье , 16 июля, в Харькове прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков второй раз с начала суток под ударом врага. Предварительное попадание в Основянском районе", — написал он.

Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Также взрыв подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову", — написал он.

Немного позже Синегубов написал, что на месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий.

По состоянию на 19:30 известно о 4 пострадавших.

Корреспондент Фокуса также сообщает, что в момент взрывов в городе не была объявлена воздушная тревога.

По данным местных каналов, на место происшествия прибыло много машин скорой помощи.

Напомним, что 13 июля ВС РФ совершила очередной минометный обстрел прифронтового Орехова Запорожской области. В результате атаки разрушено три дома, погиб местный житель, еще один мужчина получил ранения.

А ночью 13 июля российские оккупанты в очередной раз за последние три дня атаковали Киев беспилотниками. Противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти БПЛА иранского производства Shahed, выпущенными россиянами по столице. Обломки зафиксировали в Дарницком, Соломенском, Подольском и Шевченковском районах украинской столицы. В результате в Дарницком районе осколочные ранения получили девушка 18 лет и мужчина 25 лет. Также спасатели обнаружили тело одного погибшего мужчины в результате возгорания в многоэтажке Подольского района.