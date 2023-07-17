"Уверенная работа": Сырский показал, как ВСУ возле Кременной отражают атаки ВС РФ (видео)

Ролик был снят при помощи GoPro одного из бойцов. На кадрах можно увидеть, что противник неустанно обстреливает позиции украинских военных, но они не сдаются.

Related video

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как украинские защитники выбивают победу на поле боя. Новый ролик он опубликован в своем Telegram-канале 17 июля.

На опубликованных кадрах украинцы могут увидеть, как бойцы Владимирского батальона 100 ОБр ТрО проводят бой неподалеку от Кременной в Луганской области.

Само видео записано при помощи камеры GoPro, которая есть в распоряжении военных.

На ролике слышны постоянные звуки выстрелов, видно тяжелую технику, которая передвигается по лесу, а также украинских защитников в окопах, которые отстреливаются от атаки противника.

"Наши воины отражают все попытки противника атаковать. Уверенная и профессиональная работа", — говорится в сообщении.

Во время перестрелок украинские парни успевают поговорить друг с другом и походить на соседние позиции побратимов в окопе. В конце видеоролика один из них оставил послание для граждан:

"Все будет Украина".

Ситуация на фронте: что известно

В Минобороны рассказали, как продвигается контрнаступление украинских военных на фронте. За последнюю неделю бойцы ВСУ уничтожили сотни единиц вражеской техники и это лишь на одном из направлений.

Также около 50 российских оккупантов взяли в плен.

"За прошлую неделю в результате наступательных действий в целом (восток и юг) освобождено почти 18 кВ.км. В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кВ.км", — отметила замминистра Анна Маляр.

Напомним, 17 июля спикер ВСУ заявил, что российские оккупанты начали отправлять дополнительные резервы в Бахмут, однако украинские бойцы сохраняют за собой инициативу. Украинцы действуют максимально осмотрительно, чтобы сохранить личный состав.