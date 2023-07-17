"Упевнена робота": Сирський показав, як ЗСУ біля Кремінної відбивають атаки ЗС РФ (відео)

Ролик був знятий за допомогою GoPro одного з бійців. На кадрах можна побачити, що противник невпинно обстрілює позиції українських військових, але вони не здаються.

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як українські захисники вибивають перемогу на полі бою. Новий ролик він опублікував у своєму Telegram-каналі 17 липня.

На опублікованих кадрах українці можуть побачити, як бійці Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО проводять бій неподалік від Кремінної в Луганській області.

Саме відео записано за допомогою камери GoPro, яка є в розпорядженні військових.

На ролику чути постійні звуки пострілів, видно важку техніку, яка пересувається по лісу, а також українських захисників в окопах, які відстрілюються від атаки противника.

"Наші воїни відбивають усі спроби противника атакувати. Впевнена та професійна робота", — йдеться в повідомленні.

Під час перестрілок українські хлопці встигають поговорити один із одним і походити на сусідні позиції побратимів в окопі. Наприкінці відеоролика один із них залишив послання для громадян:

"Усе буде Україна".

Ситуація на фронті: що відомо

У Міноборони розповіли, як просувається контрнаступ українських військових на фронті. За останній тиждень бійці ЗСУ знищили сотні одиниць ворожої техніки, і це лише на одному з напрямів.

Також близько 50 російських окупантів узяли в полон.

"За минулий тиждень у результаті наступальних дій загалом (Схід і Південь) звільнено майже 18 кв.км. Загалом звільнена площа за час наступу становить 210,5 кв.км", — зазначила заступниця міністра Ганна Маляр.

Нагадаємо, 17 липня речник ЗСУ заявив, що російські окупанти почали відправляти додаткові резерви в Бахмут, проте українські бійці зберігають за собою ініціативу. Українці діють максимально обачно, щоб зберегти особовий склад.