Предлагал "топить детей" Украины: Британия ввела санкции против пропагандиста Красовского

В новом санкционном списке Британии — журналист Красовский, который в прямом эфире призвал "топить украинских детей". Вместе с ним в список попал детский лагерь "Артек", также причастный к преступлениям против детей.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил о 14 россиянах, которые попали в новый санкционный список Британии. В списке — российский пропагандист Антон Красовский, ряд других граждан РФ, а также детский лагерь "Артек". Соответствующая информация опубликована на сайте британского правительства.

В документе, обнародованном пресс-службой правительства, приводятся имена подсанкционных граждан РФ, кратко описывается их деятельность и указывается, какие именно ограничения накладываются.

В отношении Антона Красовского указывается, что он оказывал поддержку и распространял идеи захвата территории Украины, разжигал ненависть против украинцев и поддерживал политику по "искоренению украинской идентичности". Наказание за подобные действия — замораживание активов на территории Британии, запрет въезда на территорию Соединенного Королевства, ограничение "трастовых услуг".

Отметим, Красовский — журналист пропагандистского агентства Russia Today, который призвал "топить и сжигать" украинских детей — эти слова прозвучали во время одного из прямых эфиров медийщика. После этого россиянина уволили с места работы, но он продолжил вести антиукраинскую агитацию в соцсетях.

Вместе с Красовским в списке еще несколько россиян, причастных к преступлениям против украинских детей:

Сергей Кравцов — министр образования России, который внедрял программу правительства РФ по "перевоспитанию" детей, похищенных с оккупированных территорий;

Ксения Мишонова — уполномоченная по правам ребенка в Московской области, которая поддерживала депортацию детей и способствовала уничтожению их украинской идентичности.

Также в перечне есть российский пропагандист Антон Мамонов с телеканала "Россия-1", гауляйтер оккупированной части Харьковщины Виталий Ганчев, министр культуры РФ Ольга Любимова и другие.

Отдельно объясняют санкции, касающиеся детского лагеря "Артек". Относительно этого учреждения правительство Британии приводит два аргумента:

непосредственно участвовал в "перевоспитании" депортированных украинских детей;

является юридическим лицом, которое аффилировано с российским правительством.

Отметим, согласно данным портала НАПК, на Красовского наложены санкции Украиной и рядом партнеров: ЕС, Британией, Канадой, Швейцарией, Новой Зеландией, Австралией. США и Япония санкций на это лицо не накладывали.

После того как в апреле 2023 года подорвался российский пропагандист Владлен Татарский, мужчина начал опасаться за свою жизнь. При этом пожаловался, что отныне не может спокойно ходить по улицам.

Напоминаем, украинец опубликовал фотографии из польского города Щецин — показал склады, заполненные российским алюминием. При этом автор сообщения отметил, что, похоже, санкции против РФ не настолько эффективны, как хотелось бы.

Между тем россияне, которые решили путешествовать по Германии автомобилем, начали испытывать определенные неудобства. В частности, зафиксировано около десятка случаев, когда у них конфискуют авто. Немецкие правоохранители отметили, что действуют в соответствии с санкциями, наложенными ЕС из-за вторжения РФ в Украину.