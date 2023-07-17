Ставка на контрбатарейный огонь: как меняется тактика ВСУ во время наступления, — СМИ

Украинские военные имеют современные станции РЛС, которые вместе с Excalibur, GMLRS и БПЛА позволяют выжигать российскую артиллерию.

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На фоне жестоких боев на передовой Украина прилагает максимум усилий, чтобы подавить и уничтожить российскую артиллерию. Об этом сообщает The War Zone.

Украинские военные продолжают наступление на российские позиции в попытках найти брешь в обороне. Вместе с этим артиллерия ВСУ ведет долгую игру за артиллерийское преимущество. Как отмечают в издании, большую роль в этом играет контрбатарейный огонь, а особенно специальные радары, которые с высокой точностью определяют позиции артиллерии РФ.

В то же время у оккупантов наблюдается дефицит станций РЛС, которые бы позволили атаковать украинскую артиллерию в ответ. Кроме этого радиолокационная станция является высокотехнологичным изделием, поэтому РФ трудно их производить. Более того, российский пропагандист Александр Ходаковский заявил, что артиллерия ВС РФ не может конкурировать с украинской ни по дальности, ни по количеству средств обнаружения.

Также стало известно об отстранении командира 58-й армии Южного округа ВС РФ генерал-майора Ивана Попова за доклад министру обороны Сергею Шойгу о плохих возможностях контрбатарейного огня.

Украина использует для уничтожения артиллерии врага ракеты GMLRS или высокоточные боеприпасы Excalibur. Запад передавал их ВСУ тысячами, а Штаты еще с 2015 года поставляют Украине контрбатарейные радары. Бойцы соединили это все с беспилотниками для наблюдения за целями и смогли достичь принципа "один выстрел — одна цель".

В издании отмечают, что уничтожение артиллерии не приведет к быстрому продвижению ВСУ, однако сформирует дальнейшее основание для наступления,

Напомним, 15 июля в ВСУ опубликовали видео, как был уничтожен российский танк Т-80БВ под Бахмутом.

Западные СМИ 15 июля писали, что ВС РФ больше не имеют преимущества над ВСУ в артиллерийском огне на Запорожье.