"Посадили на воду": Беларусь утверждает, что сбила украинский дрон, — пограничники РБ

В белорусском пограничном ведомстве считают, что разведывательный БпЛА незаконно пересек границу с территории Украины. Его якобы обнаружили вблизи реки Днепр.

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Гомельские пограничники якобы перехватили украинский дрон. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

По информации издания инцидент произошел 16 июля в Брагинском районе.

"Пограничники, которые несут службу на реке Днепр, обнаружили беспилотный летательный аппарат. Сообщается, что дрон незаконно пересек границу с территории Украины. С его помощью пытались разведать приграничную территорию Беларуси", — пишет БЕЛТА.

Белорусские пограничники рассказали журналистам, что они применили радиоэлектронное ружье и прекратили дальнейший полет украинского беспилотника — квадрокоптер был принудительно посажен на воду.

По данному факту в Беларуси проводится проверка.

Сейчас Государственная пограничная служба Украины эту информацию не комментирует.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ и командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 10 июля сообщал, что на границе с Беларусью завершена проверка наших оборонительных возможностей Северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений.

"Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре, угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", — сказал тогда Наев.

Напомним, 16 июля на российско-белорусской границе подняли флаг РФ и ЧВК "Вагнер". По данным аналитиков, флаг был поднят со стороны трассы Р43, по которой двигалась ЧВК "Вагнер".

Ранее, 15 июля на территории Республики Беларусь была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР".