С прицелом на НАТО: Китай планирует покупать турецкие оборонные компании, — СМИ

На выставку вооружений прибудет сразу 74 китайские компании, которые по мнению турецких аналитиков, будут нацелены на приобретение компаний. Производство будет нацеливаться на рынок НАТО.

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На Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2023 зарегистрировалось 74 китайские компании и только 5 американских. Китай планирует выкупать турецкие предприятия. Об этом сообщает Defense News.

На выставку вооружений прибудут высокие делегации, сообщает издание. Вместе с тем турецкие издания считают, что Китай планирует приобрести турецкие предприятия.

"Китайцы приедут в основном с целью приобретения турецких компаний, которые соответствуют их долгосрочным целям", — заявил руководитель издания TurDef Озгур Экси.

Для КНР это будет выгодной инвестицией, потому что они привнесут собственные технологии, взамен получат дешевое производство в Турции. На предприятиях, по словам Экси, будут делать оружие по стандартам НАТО, на эти же рынки и будут нацеливаться предприятия.

Также некоторые аналитики считают, что китайские компании стремятся покупать неизвестные широкой общественности предприятия, а компании из второго эшелона. Пекин надеется совместить технологические инновации с собственной производственной базой. Вместе с тем китайский дипломат в Анкаре отказался комментировать изданию ситуацию со слухами вокруг приобретения турецких предприятий.

Напомним, 10 июля СМИ писали, что впервые со времен холодной войны в НАТО согласовали действия на возможную атаку РФ.

Также в Госдуме РФ заявили, что Турция становится "недружественной" страной из-за передачи Киеву командиров обороны Мариуполя.