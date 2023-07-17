"Не может быть защищен": эксперты высказались о "судьбе" Крымского моста (видео)

По данным военных экспертов, украинская сторона заинтересована в блокировании и разрушении транспортного сообщения из Крыма в РФ. Россия же принимает все меры предосторожности, чтобы избежать этого, но безрезультатно.

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Российская Федерация не может полностью защитить Крымский мост от ракетных ударов и дальнейших повреждений. Об этом сообщает издание DW, ссылаясь на слова военных экспертов.

"Курортный сезон в самом разгаре. В Крым отправилось довольно много россиян, и обратный путь для них перекрыт. Интересно и то, как отреагировало российское правительство. В российских утренних новостях о разрушении моста сначала не говорили, а сосредоточились на том, что некую пострадавшую девочку успешно вывезли и лечат. Мол, все, так сказать, под контролем, и никому ничего не угрожает", — заявил представитель аналитического центра бундесвера GIDS Буркхард Майснер.

Кроме того, последние события на Крымском мосту прокомментировал и Герхард Манготт, профессор международного отношений Инсбрукского университета.

"Это показывает, что Крымский мост не может быть полностью защищен, и что российская сторона, хотя и приняла множество мер предосторожности, не может защитить его от некоторых видов оружия", — отметил он.

Эксперт добавил, что для российское стороны очень дорого сообщение с Крымом, которое сейчас прервано.

"Мост является важным маршрутом снабжения российских войск в Крыму и на юге Украины, и именно поэтому и Киев очень заинтересован в блокировании и разрушении этого транспортного сообщения", — сказал Герхард Манготт.

Что известно о разрушении на Крымском мосту

Около 3-х часов ночи на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого поврежден перегон для автотранспорта. По одной из версий, опубликованной росСМИ, атаку могли осуществить надводные дроны.

Впрочем, на берегу Красноградского края обнаружили обломки беспилотника неизвестного происхождения. Российский военкор Коц предположил, что это мог быть БПЛА, причастный к взрыву на мосту.

Тем временем СБУ опубликовало официальное заявление относительно инцидента на мосту. Представитель службы Арте Дихтяренко объяснил, что все детали атаки будут известны после победы, а пока привел слова главы СБУ Василия Малюка: Крымский мост — законная цель для Сил обороны, поскольку является транспортной артерией для российской армии.