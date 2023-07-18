Отмена зерновой сделки вызвала рост мировых цен на пшеницу и кукурузу, — СМИ

По данным журналистов, остановка поставок продовольствия чревата дальнейшим ростом цен и голодом миллионов. Представитель Совета нацбезопасности США Адам Ходж отметил, что зерновая инициатива сыграла решающую роль в снижении цен на продовольствие.

Related video

После того, как в понедельник, 18 июля, власти РФ объявили о прекращении зерновой инициативы, цены на мировых рынках на такие зерновые, как пшеница и кукуруза, резко пошли вверх. Остановка поставок продовольствия чревата дальнейшим ростом цен и голодом миллионов людей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Белый дом предупредил, что решение России ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам людей.

Представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходж отметил, что зерновая инициатива сыграла решающую роль в снижении мировых цен на продовольствие, которые резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения РФ в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поставки зерна по коридору в Черном море могут продолжиться, несмотря действия РФ. Слова главы государства, сказанные в интервью американским журналистам, разместил в соцсетях пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Согласно соглашению, РФ разрешала Украине экспортировать зерно из нескольких заблокированных портов

По словам Зеленского, даже и без РФ следует сделать все, чтобы можно было использовать этот черноморский коридор.

"К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить поставки зерна, если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать", — отметил президент. Он также напомнил, что формально РФ и Украины не подписывали зерновое соглашение друг с другом, поэтому если Москва приостановит свои договоренности с ООН и Турцией, то соглашение между Киевом, Стамбулом и Организация Объединенных Наций все же продолжит действовать.

Напомним, что турецкий флот может стать гарантией безопасности для зернового коридора. Об этом заявил глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. По его словам, страховые гарантии могут также предоставить компаний-импортеры.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, выход РФ из зерновой сделки не перекрывает путь украинскому зерну.