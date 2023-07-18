"История повторяется": NYT о сходстве Второй мировой и войны в Украине

Нынешние боевые действия в Запорожье схожи с действиями немцев в 1941 году при вторжении в СССР. А на территории Северского Донца снова происходили ожесточенные бои и проходила линия фронта.

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На территории Украины шли ожесточенные бои во время Второй мировой войны. Полномасштабная война несколько похожа на то, что было почти столетие назад. Об этом сообщает The New York Times.

Механик-водитель украинского танка Александр Шкаликов говорит, что история повторяется. Украина ведет войну на том же ландшафте и с таким же вооружением, если принять во внимание тяжелую артиллерию и танки, которые до сих пор определяют ход сухопутной войны.

Сейчас, как и раньше, на поле битвы играет весомую роль идеология. Россия фальшиво называет украинскую власть неонацистской. Так же ожесточенные бои продолжаются в похожих местах. Отмечается, что оборона Киева во многом опиралась на опыт обороны времен Второй мировой.

Одним из ранних успехов Германии стала битва у Азовского моря в 1941 году, когда ее войска продвинулись от Запорожья до Мелитополя. В течение трех недель немецкие войска перекрывали эту местность, чтобы выйти на позицию для наступления на Крым и окружить красноармейцев в Херсонской области. Сейчас Украина повторяет этот сценарий, которые должны изолировать российских оккупантов в Херсонской области и создать условия для освобождения Крыма.

"Исторические параллели, к сожалению или к счастью, продолжают выплывать на поверхность, — говорит Василий Павлов, советник Генерального штаба Украины.

Когда нынешняя война повернула из Киева на восток, она так же повторила битвы Второй мировой. Тогда, как и сегодня, русло реки Северский Донец стало линией фронта — ее высокие берега и заболоченные берега служили естественными препятствиями, во время битв за города и села вокруг.

Украинский военный на брошенном российском танке в Северском Донце Фото: The New York Times

Напомним, 18 июля в Минобороны назвали моменты, которые затрудняют контрнаступление ВСУ. Среди них подготовка РФ к обороне.

Также 18 июля в СМИ писали, что Украина стремится подорвать оборону РФ, чтобы прорвать оборонительные рубежи.