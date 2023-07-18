Плюс 150 тысяч бойцов: Лукашенко подписал закон о "народном ополчении"

Ранее глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин пояснил, что в ополчение могут вступить те граждане, которые не прошли общевойсковую подготовку. Для них будут созданы специальные курсы.

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Александр Лукашенко 17 июля подписал закон "О народном ополчении", создающий "правовые основы" гражданам Беларуси для добровольного участия в обеспечении военного положения в стране. Об этом сообщает белорусской информационное агентство "БЕЛТА".

"Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики", — говорится в сообщении.

Также документ предусматривает дополнительные условия и полномочия для органов власти и представителей МВД относительно защиты имущества всех форм собственности от любых посягательств в условиях военного положения.

Напомним, документ "О народном ополчении" был рассмотрен на Совбезе Беларуси еще в феврале текущего года. Тогда министр обороны страны Виктор Хренин заявил, что если закон вступит в силу, то в ряды ополченцев могут войти от 100 до 150 тысяч добровольцев.

При этом Хренин отметил, что ополченцами могут стать те, кто не прошел общевойсковой подготовки, в том числе, например, женщины. Если граждане изъявят желание присоединиться к народному ополчению, то они пройдут соответствующие курсы подготовки, пояснил глава Минобороны.