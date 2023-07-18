Плюс 150 тисяч бійців: Лукашенко підписав закон про "народне ополчення"

Раніше глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін пояснив, що в ополчення можуть вступити ті громадяни, які не пройшли загальновійськову підготовку. Для них будуть створені спеціальні курси.

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Олександр Лукашенко 17 липня підписав закон "Про народне ополчення", що створює "правові засади" громадянам Білорусі для добровільної участі в забезпеченні воєнного стану в країні. Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство "БелТА".

"Документом створюються правові основи для добровільної участі громадян у забезпеченні воєнного стану, запровадженого в адміністративно-територіальних (територіальних) одиницях республіки", — йдеться в повідомленні.

Також документ передбачає додаткові умови та повноваження для органів влади й представників МВС щодо захисту майна всіх форм власності від будь-яких посягань в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, документ "Про народне ополчення" було розглянуто на Радбезі Білорусі ще в лютому поточного року. Тоді міністр оборони країни Віктор Хренін заявив, що якщо закон набуде чинності, то до лав ополченців можуть увійти від 100 до 150 тисяч добровольців.

Водночас Хренін зазначив, що ополченцями можуть стати ті, хто не пройшов загальновійськову підготовку, зокрема, наприклад, жінки. Якщо громадяни виявлять бажання приєднатися до народного ополчення, то вони пройдуть відповідні курси підготовки, пояснив глава Міноборони.