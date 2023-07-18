Турция и Саудовская Аравия ведут секретные переговоры о возвращении украинских детей, — FT

Маленькие украинцы, которые были принудительно вывезены в Россию, попали в детские дома или приемные семьи.

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Саудовская Аравия и Турция в качестве посредников хотят договориться о возвращении украинских детей, которые были депортированы в Россию, пишет Financial Times.

По данным издания, в Украине и РФ составляются соответствующие списки. В них входят тысячи детей, которые с начала полномасштабного вторжения были принудительно вывезены из Украины на территорию России. Маленькие украинцы либо попали в детские дома, либо их усыновили российские семьи. Официальные лица обеих сторон отказались говорить друг с другом напрямую по этому вопросу, но вмешались посредники из Саудовской Аравии и Турции.

Сообщается, что с российской стороны задействован и бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович.

По информации издания, вопрос о депортированных украинских детях на встрече с чиновниками нескольких стран G20 был поднят Саудовской Аравией в Копенгагене. Данный вопрос очень чувствителен и "никто никому не доверяет". Именно поэтому между Москвой и Киевом нужен независимый посредник, у которого будут данные с обеих сторон.

По данным уполномоченного президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, 19592 ребенка, чьи личные данные точно верифицированы, считаются депортированными или принудительно перемещенными с территории Украины.

Ранее, 5 мая Фокус писал о том, что по мнению экспертов ОБСЕ депортация Россией украинских детей может быть военным преступлением. Экспертная миссия ОБСЕ пришла к выводу, что насильственное перемещение украинских детей на временно оккупированные территории и на территорию Российской Федерации может быть приравнено к военному преступлению. Об этом говорится в соответствующем отчете.

Напомним, экспертная миссия ОБСЕ установила, что детей вывозили на территории РФ и на временно оккупированные территории Украины, по нескольким, оказавшимся "легендой" причинам. Это эвакуация по соображениям безопасности, передача с целью усыновления или патронатного воспитания и временное пребывание в так называемые лагерях отдыха.