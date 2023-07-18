Пойдут на ремонт техники: ВСУ дополнительно получат 2 млрд грн из бюджета Украины

Президент Украины подписал закон, согласно которому средства из Государственного фонда регионального развития передадут на программу закупки, модернизации и ремонта военной техники ВСУ.

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Владимир Зеленский направил 2 млрд грн из Государственного фонда регионального развития на нужды армии. Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады Роксалана Пидласа у себя в Facebook.

"Президент сегодня подписал законопроект 9165 моего авторства, которым мы передали 2 млрд грн из инфраструктурного Государственного фонда регионального развития на программу закупки, модернизации и ремонта военной техники в ВСУ" — написала нардеп.

Что известно о законе

В конце июня Верховная Рада поддержала документ об использовании средств государственного фонда регионального развития. В частности, закон предусматривает распределение средств ГФРР по итогам голосования в приложении "Дія". За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов

На практике украинцы смогут выбирать проекты через портал "Дія", которые будут финансироваться из ГФРР, только с 2024 года. В этом году после перечисления 2 миллиардов грн на нужды ВСУ такой возможности не будет.

Кроме того, средства Государственного фонда регионального развития будут распределяться в зависимости от того, насколько регион пострадал от обстрелов или оккупации. А строительство будет происходить на подконтрольных Украине территории общин, где не ведутся боевые действия.

Напомним, по итогам первого полугодия 2023 года в Украине перевыполнили план по поступлениям в общий фонд госбюджета на 10,4 миллиардов гривен. Эти средства, по словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, будут направлены на финансирование ВСУ, благодаря чему вооружением и снарядами обеспечат три бригады.

Кроме того, нардеп сообщал, что расходы Украины на безопасность и оборону в 2023 году превысят 1 триллион гривен.

Фокус писал 17 июля, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал последнее предупреждение руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и другим лицам, ответственным за госзакупки в Украине. После громких историй с покупкой барабанов и дорогих овощерезок для укрытий, парламентарии планируют рассмотреть варианты ограничения должностных лиц в распоряжении деньгами на местах.