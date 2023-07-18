Підуть на ремонт техніки: ЗСУ додатково отримають 2 млрд грн із бюджету України

Президент України підписав закон, згідно з яким кошти з Державного фонду регіонального розвитку передадуть на програму закупівлі, модернізації та ремонту військової техніки ЗСУ.

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Володимир Зеленський спрямував 2 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку на потреби армії. Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради Роксалана Підласа у себе в Facebook.

"Президент сьогодні підписав законопроєкт 9165 мого авторства, яким ми передали 2 млрд грн з інфраструктурного Державного фонду регіонального розвитку на програму закупівлі, модернізації та ремонту військової техніки в ЗСУ", — написала нардеп.

Що відомо про закон

Наприкінці червня Верховна Рада підтримала документ про використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Зокрема, закон передбачає розподіл коштів ДФРР за підсумками голосування в застосунку "Дія". За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів

На практиці українці зможуть обирати проєкти через портал "Дія", які фінансуватимуться з ДФРР, лише з 2024 року. Цього року після перерахування 2 мільярдів грн на потреби ЗСУ такої можливості не буде.

Крім того, кошти Державного фонду регіонального розвитку розподілятимуться залежно від того, наскільки регіон постраждав від обстрілів чи окупації. А будівництво відбуватиметься на підконтрольній Україні території громад, де не ведуться бойові дії.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2023 року в Україні перевиконали план з надходжень до загального фонду держбюджету на 10,4 мільярда гривень. Ці кошти, за словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, буде спрямовано на фінансування ЗСУ, завдяки чому озброєнням і снарядами забезпечать три бригади.

Крім того, нардеп повідомляв, що видатки України на безпеку й оборону у 2023 році перевищать 1 трильйон гривень.

Фокус писав 17 липня, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив останнє попередження керівникам міст, чиновникам місцевого самоврядування та іншим особам, відповідальним за держзакупівлі в Україні. Після гучних історій із купівлею барабанів і дорогих овочерізок для укриттів, парламентарії планують розглянути варіанти обмеження посадових осіб у розпорядженні грошима на місцях.