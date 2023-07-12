Оборонний бюджет України: скільки витрачає держава, щоб притистояти агресору

Народний депутат і голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, скільки витрачає Україна на свою безпеку й оборону 2023 року.

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Витрати України на безпеку та оборону у 2023 році перевищать 1 трильйон гривень. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, нинішні показники витрат будуть у кілька разів перевищувати цифри 2022 року.

"Планові військові видатки до кінця року становитимуть 1,66 трлн грн або 54% від усіх планових видатків держбюджету. Поточне навантаження навіть ще більше: ми бачимо, що за підсумками перших п'яти місяців видатки на оборону, безпеку, правопорядок — це 60% у структурі видатків зведеного бюджету", — зазначив Гетманцев.

Скільки було витрачено у 2022 році

За інформацією політика, минулорічні витрати України на безпеку й оборону були на рівні 1,54 трлн грн.

"За рахунок податкових і неподаткових доходів держбюджету (без міжнародних грантів) їх було профінансовано на 1,3 трлн грн, які ми покрили за рахунок внутрішніх запозичень та емісії НБУ", — підкреслив Данило Гетманцев.

Він також розповів, що з огляду на війну з агресором, яка триває, Україна продовжить зміцнювати свою оборону. Але цього року ситуація з витратами дещо відрізнятиметься, оскільки в Національному банку вирішили не вдаватися до емісійного покриття дефіциту бюджету.

Тому зараз, за словами депутата, нестача військових витрат покривається за рахунок ринкових розміщень ОВДП на аукціонах.

Витрати і війна: скільки витрачає Україна щомісяця

Боротьба за незалежність обходиться нашій країні в суму приблизно 130 мільярдів гривень на місяць. Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, сума витрат на оборону ще може збільшитися.

"Ключове завдання — створити умови для фінансування військового бюджету (адже держбюджет отримує 80 мільярдів гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 мільярдів гривень на місяць)", — сказав міністр.

Раніше стало відомо, що план з податкових надходжень до державного бюджету було перевиконано на 10 мільярдів гривень. Ці гроші, за словами Данила Гетманцева, будуть переведені на потреби ЗСУ.